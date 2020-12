Flirtowali na oczach widzów. Co jest między Krzan i Brzozowskim?

Izabella Krzan i Rafał Brzozowski prowadzili razem "Koło fortuny". Plotkowano, że może ich łączyć uczucie nieco bardziej płomienne niż przyjaźń. Jak jest? Krzan opowiedziała o ich relacji.

Brzozowski i Krzan cieszą się popularnością wśród widzów telewizji publicznej, nie można im tego odmówić. Prezenterzy pracowali razem przy "Kole fortuny" do czasu, kiedy Brzozowskiego przesunięto do prowadzenia "Jaka to melodia?". Krzan zapewnia, że choć nie pracują już razem tak często, to ich przyjaźń ma się dobrze.

Ale czy jest między nimi coś więcej? Podobno pojawiły się plotki o romansie.

Rafał Brzozowski planował ślub. Ale nic z tego

- Zawsze się z tego śmialiśmy - przyznała wprost Krzan i rozwiewa wszystkie wątpliwości.

- Wielokrotnie nawet podpuszczaliśmy trochę naszych widzów, że sobie flirtowaliśmy między sobą. Między mną a Rafałem na pewno jest ogromna przyjaźń, wręcz taka zdrowa chemia, ale nie opierająca się na związku, ale na takiej przyjaźni - powiedziała Wideoportalowi.

- Nie byliśmy razem i nie jesteśmy razem oczywiście. Jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że on również to potwierdzi. Zawsze negowaliśmy te plotki, ale z uśmiechem, bo to nie jest nic przykrego, ani nic obraźliwego, więc bardziej się z tego śmialiśmy - dodała.

O Krzan pisze się, że jest związana z projektantem z Warszawy o imieniu Dominik. Szczegółów nie zdradza. Podobną drogą idzie zresztą Brzozowski. Nie opowiada publicznie o swojej wieloletniej partnerce - modelce Annie Tarkowskiej.