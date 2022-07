Szydzili z piersi aktorki. Florence Pugh odpowiedziała na falę hejtu

"Tak wielu z was agresywnie chciało dać mi znać, jak bardzo byliście rozczarowani moimi 'malutkimi cyckami' lub jak powinnam być zakłopotana tym, że jestem 'płaska'. Od dawna żyję w swoim ciele. Jestem w pełni świadoma rozmiaru swojego biustu i się go nie boję. Co jest bardziej niepokojące to…. Dlaczego ty tak boisz się piersi?" - pyta Pugh, podkreślając, że pogodziła się z "mankamentami swojego ciała". Na koniec Florence zaapelowała do internetowych hejterów. "Dorośnij. Szanuj ludzi. Szanuj ciała. Szanuj wszystkie kobiety. Życie stanie się wtedy o wiele łatwiejsze, obiecuję".