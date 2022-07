Fokus na spokój, czyli jak szybko wrzucić na chill

Nie wiesz czego posłuchać? Polecamy muzykę z… przesłaniem o chillowaniu! "Mewa" to nowy singiel Pezeta zapowiadający kolejny album rapera. Opowiada o rozdźwięku między szukaniem szczęścia a pogonią za pieniędzmi i dobrami materialnymi. "Tę ostatnią wszyscy uprawiamy zamiast częściej uprawiać tę pierwszą. Tytułowa "Mewa" to metafora, bo żyję i urodziłem się w Warszawie, gdzie wszystko pędzi niemiłosiernie, a przecież nie ma tu nawet dostępu do morza. Chodzi o to, by raczej spędzać swój czas, zamiast go wykorzystywać. Życzę każdemu, żeby mógł tak robić częściej, choćby siedząc nad wodą i gapiąc się w fale". – mówi Pezet. Raper zachęca, by zamiast gonić za sukcesem, zatrzymać się na chwilę i przejść się "totalnie na luźno" – po to, by nie zostać słupkiem w czyjejś tabelce i nie zatracić siebie w wyścigu po samochód czy błyskotki. W końcu nie można przełożyć życia na później, a tu i teraz jest najważniejszym, co można mieć.