Fran Drescher w doskonałej formie i odważnej stylizacji. Tak dziś wygląda słynna "niania"

Fran z bagażem doświadczeń zdecydowała się nie tylko działać na rzecz kobiet, ale inspirować je, by walczyły o same siebie. Ponadto Derscher nie przestaje grać, choć trudno powiedzieć, by trafiła jej się propozycja na miarę "Pomocy domowej". Mimo to zainteresowanie mediów wokół niej nie gaśnie.