Legendarny aktor prosi Boga. Smutne wyznanie Franciszka Pieczki

"No i żeby później spotkać się z małżonką. Tam na górze. Może już przygotowała dla mnie przyjęcie? To by było fantastyczne" – wyznał Pieczka, który stracił żonę w 2004 r. Henryka miała 71 lat i "bardzo szybko odeszła z tego świata. Na szczęście nie męczyła się za bardzo". Było to w roku ich 50. rocznicy ślubu.