Françoise Hardy jest w złym stanie. Nie chce już żyć

- Nie jest zadaniem lekarzy spełnianie każdej prośby pacjentów, ale skrócenie niepotrzebnego cierpienia nieuleczalnie choremu w momencie, gdy staje się ono nie do zniesienia - wyznała gwiazda. - Życie jest jak szkoła, w której uczymy się poprzez próby i błędy, które pomagają nam lepiej zrozumieć to, czego do tej pory nie rozumieliśmy. Momenty, w których zachowywałam się źle, wynikały z nieświadomości, ignorancji, egoizmu - są one właśnie konsekwencją prób i błędów - dodała.