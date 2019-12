Franek z "Love Island" pokazał mięśnie. Pod kuszącym zdjęciem głęboki opis

Po udziale w programie Franek szybko został okrzyknięty najprzystojniejszym uczestnikiem "Love Island". Jednak co ważne, w tym przypadku imponuje nie tylko forma, ale też charakter, dojrzałość i podejście do życia.

Franek Rumak wywołał zamieszanie wśród pozostałych uczestników "Love Island" już na samym początku, gdy dołączył do programu. Uczestniczki rywalizowały o niego. Wydawać by się mogło, że jest on więc próżnym człowiekiem. Nic bardziej mylnego! Franek ma za sobą trudne chwile i traumatyczne przeżycia. Stara się więc przekazywać swoim fanom odpowiednie wartości.

Na instagramowym profilu Franka można dopatrzyć się zdjęć, na których pierwsze skrzypce gra tors mężczyzny. Ważniejszy wydaje się być jednak tekst, który Franek dodaje do zdjęć. "Ja tylko pamiętam, że gdy ja leżałem w szpitalu to potrzebowałem kogoś kto przeszedł przez nowotwór i jest tam gdzie ja kiedyś chciałem być. Znalazłem.

Teraz, dzięki tej właśnie osobie wierzę, że mogę robić to samo. Pomagać tym którzy tego potrzebują. A takich osób jest miliony. Wyssałem to z palca, zapytasz? Nie."