Franz Ferdinand ogłasza nowy album i zapowiada trasę koncertową! Zespół już w przyszłym roku zagra w Polsce

Franz Ferdinand wdarł się na najwyższe miejsca list przebojów singlem - "Take Me Out", wydanym w 2004 roku na debiutanckiej płycie "Franz Ferdinand", która sprzedała się w aż czterech milionach egzemplarzy na całym świecie, kończąc rok z prestiżową nagrodą Mercury Prize i nominacją do Grammy w kategorii Najlepszy Album Alternatywny. Kolejne albumy "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009), "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013) i "Always Ascending" (2018) ugruntowały ich pozycję w czołówce najlepszych twórców indie rocka.