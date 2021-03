Fryderyki 2021. Ogłoszono listę nominowanych

Polska Akademia Fonograficzna wybrała grono muzyków, którzy w ubiegłym roku najbardziej zachwycili swoją nową twórczością. Na liście nominowanych nie zabrakło znanych nazwisk m.in. Hani Rani, Kayah, Krzysztofa Zalewskiego i sanah.

Ponad 1400 członków Akademii Fonograficznej na drodze głosowania wyłoniło nominowanych do nagród Fryderyki 2021. Choć w czasie pandemii branża muzyczna mocno ucierpiała, nie mogąc grać koncertów dla pokaźnej publiczności, przymusowe zamknięcie muzyków w domach zaowocowało masą nowych piosenek i płyt. W samej kategoriach muzyki rozrywkowej o nominacje ubiegało się 321 albumów, 402 teledysków i 355 utworów.

Ubiegłoroczna gala wręczenia Fryderyków została znacznie opóźniona i ostatecznie przeprowadzona w formie online w październiku. Prawdopodobnie i tym razem tak się stanie. Organizatorzy nie wskazali jednak jeszcze daty przyznania nagród.

W gronie nominowanych znaleźli się m.in. Taco Hamingway, Krzysztof Zalewski, Kayah, Lanberry czy Artur Rojek. Najwięcej wyróżnień zdobyły 23-letnia sanah (4 nominacje) i Hania Rani (3 nominacje). Niemałym zaskoczeniem jest fakt, że Majka Jeżowska znana jako autorka muzyki dziecięcej zdobyła nominację w kategorii Album roku rock za nagranie swojego koncertu z festiwalu Pol’and’Rock 2019.

Pełna lista nominowanych w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej:

Utwór roku

Grzegorz Hyży – Król nocy

Lanberry – Plan awaryjny

Rosalie – Nie mów

Taco Hemingway – Polskie Tango

sanah - Szampan

Teledysk roku

Krzysztof Zalewski – Annuszka, reż. Brodka i Przemek Dzienis

Margaret feat. Otsochodzi – Reksiu, reż. Maciek Adamczak

Natalia Nykiel – Volcano, reż. Tadek Śliwa

sanah – Szampan, reż. Michał Pańszczyk

Viki Gabor – Getaway, reż. Dawid Krępski

Autor roku

Daria Zawiałow, król, Igor Walaszek – Igo

Grzegorz Hyży

Kayah, Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

sanah

Kompozytor roku

Hania Rani

Kayah, Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

Michał FOX Król, Grzegorz Hyży , Daniel Walczak

sanah

Producent muzyczny roku

Atutowy

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Gromee

Hania Rani

Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku Pop alternatywny

Artur Rojek – Kundel

Hania Rani – Home

Kasia Lins – Moja wina

Krzysztof Zalewski – Zabawa

Vito Bambino – Poczekalnia

Album roku Rock

Acid Drinkers i Różni Wykonawcy – Ladies and Gentlemen on Acid (A Tribute to Acid Drinkers)

Dr Misio – Strach XXI Wieku

Edyta Bartosiewicz – Ten Moment

LUXTORPEDA – ANNO DOMINI MMXX

Majka Jeżowska – Majka Jeżowska Live Pol’and’Rock 2019

Album roku Soul, R&B, Gospel

Bartek Królik – Pan od muzyki

Paulina Przybysz – Odwilż

Rosalie – IDeal

Album roku Blues

Leszek Cichoński And Friends – Thanks Jimi Symphonic

Michał Giercuszkiewicz – Wolność

Robert Cichy – Dirty Sun

Sosnowski – Tylko się nie denerwuj

Z Dzielni Chłopcy – Blues z mojej dzielnicy

Album roku Hip Hop

MATA – 100 dni do matury

PRO8L3M – Art Brut 2

Quebonafide – Romantic Psycho

Taco Hemingway – Jarmark

Włodi, 1988 – W/88

Album roku Elektronika

Baasch – Noc

LASY – Shroom

Mariusz Duda – Lockdown Spaces

Praczas – Opus Minimum

Skalpel – Highlight

Wacław Zimpel – Massive Oscillations

Album roku Alternatywa

Błoto – Kwiatostan

Coals – docusoap

Kasai – Kattegat Sessions

Pink Freud – piano forte brutto netto

Świetliki – Wake me up before you fuck me

Album roku Metal

CETI – Oczy martwych miast

Neuma – Szkice

Vader – Solitude in Madness

Album roku Muzyka świata

Bolesław Karpiel-Bułecka, Jan Karpiel-Bułecka, Sebastian Karpiel-Bułecka –Muzyka źródeł – Ród Karpieli

Hańba – Nikt nam nie zrobił nic…

Kapela ze Wsi Warszawa – Uwodzenie

Karolina Cicha – Tany

Sutari – Siostry rzeki

Album roku Muzyka poetycka

Igor Herbut – Chrust

Mela Koteluk & Kwadrofonik – Astronomia Poety. Baczyński

Skubas, Mela Koteluk, LIMBOSKI, Czesław Mozil, Abradab_44, król, Justyna Święs, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, Pablopavo i Ludziki, AUKSO, Miłosz Wośko – Herbert 3.0

SIKSA – Zemsta na wroga

Voo Voo – Anawa 2020

Album roku Muzyka filmowa, teatralna, ilustracyjna

A_GIM – This is the Zodiac Speaking (The Original Game Soundtrack)

Atanas Valkov – Król

Jerzy Wasowski / Antoni Marianowicz / Ryszard Marek Groński – Machiavelli

Łukasz Targosz – Wataha (muzyka do filmu)

Resinae – Vampire: The Masquerade – Shadows of New York Soundtrack

Fonograficzny debiut roku

MATA

Miły Atz

Ptakova

Sobel

Zdechły Osa

Najlepsze nowe wykonanie

Igor Herbut – Krakowski spleen

Król, Igor Nikoforow – Byłaś serca biciem

Męskie Granie – Płoną góry płoną lasy

Paulina Przybysz & Rita Pax feat. Vito Bambino & Wojciech Waglewski – Oni zaraz przyjdą tu (Tribute to Breakout)

Voo Voo – Korowód

Album roku Jazz

Andrzej Jagodzinski Trio – Bach

Dominik Wania – Lonely Shadows

Emil Miszk & Sonicsyndicate Band – Artificial Stupidity

Marcin Wasilewski Trio & Joe Lovano – Arctic Riff

Michał Tomaszczyk Music & Petter Olofsson – Sketches from the North

Artysta roku Jazz

Dominik Wania

EABS

Marcin Wasilewski

Mateusz Smoczyński

Michał Tomaszczyk Music

Fonograficzny Debiut roku Jazz

Łukasz Ojdana

Marta Wajdzik

Michał Tomaszczyk

O.N.E Quintet

Przemysław Chmiel