Future is coming: Wilki, Margaret oraz Dwa Sławy x Mielzky x Pers wystąpią podczas Kortowiady 2024

Trzy kolejne odkryte karty tej przyszłości to artyści, którzy wystąpią na Scenie Głównej w maju. Od samego początku widać, że organizatorzy ponownie zadbają o różnorodność także w kwestii muzyki – podczas Kortowiady 2024 zagrają Wilki, Margaret oraz Dwa Sławy x Mielzky x Pers. Tym razem informacje dotyczące kolejnych artystów dołączających do line-upu pojawiają się co 2 tygodnie, jednak tradycyjnie we wtorki o 12:00.