Futurystyczna premiera z gwiazdami w Scenie Relax

W dniu pięćdziesiątych urodzin Maurycy otrzymuje tajemnicze zaproszenie z Ministerstwa do Spraw Antropocenu. Musi zdać testy kwalifikujące go do przeniesienia na Planetę 5.0 – do nowego, idealnego świata, gdzie pojęcia "przemijania" i "degradacji" nie istnieją. W czasie tej dziwnej rekrutacji Maurycy poddany zostaje licznym sprawdzianom własnej osobowości.