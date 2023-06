Gabriela Oberbek nosiła w sobie obumarły płód. Nikt nie chciał jej pomóc

"Żyję, choć miałabym wiele do powiedzenia co dzieje się z głową 'po wszystkim'. Wiele dziewczyn nie miało tyle szczęścia. Szczęścia? Czy to dobre słowo? Nie wiem. Warto o tym wszystkim jednak mówić. [...] Hasła: 'rodzić po ludzku', 'ratować życie' powinny być rzeczywistością, a nie czymś, o co prosimy na ulicach" - podsumowała Gabriela Oberbek.