Gal Gadot zdradziła swoje ideały. Wszystko przez koronawirusa

Gal Gadot szczyci się, że ogranicza jedzenie mięsa, nie używa foliowych torebek, pamięta o recyklingu. Dotychczas odmawiała też latania prywatnym odrzutowcem, ale to już przeszłość. Właśnie kręci nowy film i regularnie korzysta z tego środka transportu.

Obejrzyj: "Wonder Woman 1984" - zwiastun filmu z Gal Gadot

- To jest nasz dom. I w taki sam sposób, w jaki dbamy o nasze mieszkania, powinniśmy zadbać o naszą planetę. Wprowadziliśmy bezmięsne poniedziałki, stosujemy recykling, chodzimy do supermarketu z własnymi torbami. Staramy się robić, co możemy – tłumaczyła aktorka, która w ostatnim czasie radykalnie zwiększyła ślad węglowy generowany przez jej podróże.