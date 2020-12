Gandalf zaszczepiony. "Nawet się nie wahałem"

W Wielkiej Brytanii szczepionka trafiła do pierwszych obywateli, czyli do seniorów i osób z grupy podwyższonego ryzyka ciężkim przebiegiem COVID-19. Na zastrzyk zdecydował się aktor Ian McKellen, który - jak przyznaje - nawet nie wahał się przed tym, by się zaszczepić. 81-latek opowiedział przed kamerami, dlaczego tak ważne jest to, by pozostali obywatele poszli w jego ślady.