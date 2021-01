Gary Barlow zapowiedział powrót Take That. Pojawi się Robbie Williams?

W ostatniej rozmowie z serwisem Mirror Gary Barlow, który niedawno skończył 50 lat, został zapytany o potencjalny powrót kultowej brytyjskiej grupy w pełnym składzie. - Myślę, że w końcu do tego dojdzie. To wspaniałe uczucie, które wynika z samego bycia w zespole. Nie wiesz, co się wydarzy od płyty do płyty i to jest w tym wszystkim cudowne. To wspaniałe środowisko. Czuję się jak u siebie. To jak dom, do którego ostatecznie wracasz pod długie podróży - wyznał muzyk.

Grupa Take That powstała w 1990 r. z inicjatywy Robbiego Williamsa, Gary’ego Barlowa, Marka Owena, Howarda Donalda i Jasona Orange. Robbie odszedł z zespołu w 1995 r., skupiając się na karierze solowej, a rok później doszło do całkowitego rozpadu formacji. W 2005 r. doszło reaktywacji Take That po premierze dokumentu "Take That: For The Record", jednak bez udziału Williamsa. Wokalista wrócił finalnie do kolegów w 2010 r. przy nagrywaniu albumu "Progress". Od 2014 r. Take That grał już jako trio w składzie z Barlowem, Donaldem i Owenem.