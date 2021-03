Nie tyka alkoholu od ponad 20 lat. Wprost mówi, dlaczego

- Herman, z tym swoim autoironicznym poczuciem humoru, był kiedyś na kolacji, gdzie pił ze swoim przyjacielem, który powiedział do niego: "Dlaczego choć raz nie wrócisz do domu trzeźwy?". Na co Mankiewicz odpowiedział: "Co? Wtedy moja żona wyrzuciłaby mnie z domu, myśląc, że to jakaś zupełnie obca osoba". Zrobiłem dokładnie to samo. Siadałem w knajpie i mówiłem barmanowi: "Poproszę dużą wódkę z tonikiem. I czy mógłby Pan już podać ją teraz, bo jestem alkoholikiem. Potrzebuję jej szybciej"- wyznał aktor.