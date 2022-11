Gąsiewska spotkała się w pracy ze Zdrójkowskim po rozstaniu. Opowiedziała, jak to wyglądało

- Dobrze mi się z nim pracowało. My z Adamem już wcześniej pracowaliśmy razem, dlatego nie było nam to obce. My jesteśmy bardzo profesjonalni w swojej i ja też zawsze bardzo na to zwracam uwagę, żeby być przede wszystkim profesjonalna. Więc super. Zresztą z Adamem nie mieliśmy scen wspólnych, tylko grupowe - powiedziała Wideoportalowi Gąsiewska. Dziennikarz postanowił dopytać, czy to znaczy, że było to dla niej łatwiejsze. - Normalne - odpowiedziała z uśmiechem na ustach Wiktoria.