Gąsiewska w bikini. Jeden komentarz wytrącił ją z równowagi

Można spokojnie powiedzieć, że aktorka dorastała na oczach widzów. Tym samym zauważyli, jak ze słodkiej dziewczynki wyrosła na dużą gwiazdę. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad milion osób, co plasuje ją w czołówce polskich aktorek. Inna sprawa, że Gąsiewska dba o to, by jej obserwatorzy o niej nie zapominali. W jednym z ostatnich postów na Instagramie opublikowała serię selfie z łazienki. Aktorka miała na sobie jedynie bikini.