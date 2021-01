Gąsiewska znowu kusi. W czerwonej koronce jej do twarzy

Wiktoria Gąsiewska zadebiutowała na ekranach już jakiś czas temu i od tego momentu stale zachwyca swoich fanów. Już jako młoda gwiazdka serialu "Rodzinka.pl" szybko stawała się ulubienicą wielu, jednak wraz z upływem czasu grono to zdecydowanie się powiększyło.

Wiktoria Gąsiewska rozkwita na oczach tysięcy osób, które obserwują jej poczynania w sieci. Na Instagramie obserwuje ją już prawie milion osób, a młoda aktorka zdecydowanie ich nie zaniedbuje. Często wrzuca do sieci zdjęcia, na których pokazuje jak wygląda jej życie, ale też zdarza jej się publikować zwykłe selfie.

I choć przeważnie są to zwykłe, codzienne selfie, tak czasami zdarza jej się zaskoczyć i jeszcze bardziej zachwycić swoich fanów. Tym razem Wiktoria Gąsiewska zdecydowanie ich zaskoczyła. Aktorka pokazała się na Instagramie w dość wyrazistym wydaniu.

I choć przyzwyczajeni jesteśmy do tej słodkiej i uroczej dziewczyny, tak Wiktoria Gąsiewska w mocnym wydaniu również nam się podoba. Mocny makijaż i czerwona koronka to stylizacja na potrzeby sesji zdjęciowej, co nie zmienia faktu, że niesamowicie jej pasuje.