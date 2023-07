Gdański festiwal odwołany w ostatniej chwili. "Nie ma tu żadnego wielkiego przekrętu"

"Na konferencji wszystko wyjaśnimy"

Oficjalnym organizatorem festiwalu jest firma OML (Old Music Live). To raczej mało znana na polskim rynku agencja, działająca w Szwajcarii, specjalizująca się w organizowaniu w Europie koncertów i festiwali prezentujących różne gatunki muzyki latynoskiej. To coraz prężniej rozwijająca się branża, zaznaczająca swoją obecność przede wszystkim w USA, ale pojawiająca się także w Europie. Agencja ma w Polsce filię: Old Music Live Polska, która działa w Krakowie.