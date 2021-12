Gdy zaczęła mówić o Polsce, wyłączyli jej mikrofony. "Usłyszeli ją wszyscy"

- To się ma lub nie, bo tego nie można się nauczyć, z tym się trzeba urodzić. Ona to wszystko miała - powiedział syn. - Mamę uczono śpiewania na przeponie, tak by w ostatnich rzędach ją słyszano. To ją uratowało w Australii, kiedy w Williamson Theatre wyłączono jej mikrofony, gdy mówiła o Polsce. Wyłączone mikrofony i wzmacniacze jej nie przeszkodziły, usłyszeli ją wszyscy - dodał.