George R.R. Martin krytykuje scenę z "Gry o tron". O co poszło tym razem?

Pod koniec września George R.R. Martin, twórca książkowego pierwowzoru serialu "Gra o tron" , zabrał głos w sprawie serialu. Znany autor zazwyczaj w pochlebny sposób wypowiadał się na temat ekranizacji swojego dzieła. Aczkolwiek nie wszystko, co zostało wdrożone w produkcji HBO, spodobało się pisarzowi. Martin znalazł swojego "faworyta" w pierwszym sezonie serialu. Okazało się, że pisarzowi najmniej przypadła do gustu wyprawa króla Roberta Baratheona na polowanie .

Tym razem znany autor ponownie wypowiedział się na temat serialowej adaptacji "Gry o tron". W premierowej publikacji "Fire Cannot Kill a Dragon" Martin skrytykował showrunnerów za to, że zmienili bardzo ważną scenę pomiędzy Deanerys a Khalem Drogo, w których kolejno wcielili się Emilia Clarke i Jason Mamoa. Wspomniany fragment dotyczy nocy poślubnej pomiędzy bohaterami. W pierwotnej wersji książkowej obie postacie dochodzą do porozumienia, mimo że Daenerys została zmuszona do wyjścia za mąż za wojownika Dothraków. Ostatecznie przy kręceniu ekranizacji ta scena uległa zmianie - Khal Drogo zgwałcił swoją wybrankę.