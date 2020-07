Werbowała nieletnie dziewczyny dla pedofila. Książę Andrzej ma czego się bać

W czwartek, 2 lipca, gruchnęła wiadomość o zatrzymaniu Ghislaine Maxwell przez FBI. Śledczy postawili jej 6 zarzutów. Dotyczą handlu żywym towarem i zmuszania do prostytucji nieletnich dziewczyn. Maxwell była współpracowniczką zmarłego Jeffreya Epsteina, skazanego pedofila. To ona miała odpowiadać za werbowanie nieletnich do pracy dla milionera.