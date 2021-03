Nowe fakty wychodzą na jaw. Są wstrząsające!

Ghislaine Maxwell to osoba, o której zrobiło się głośno za sprawą afery pedofilskiej Jeffreya Epsteina. Kobieta, która była przyjaciółką i partnerką miliardera, została aresztowana w lipcu 2020 r. w posiadłości w stanie New Hampshire. Tam miała ukrywać się przez kilka miesięcy. Od tego czasu przebywa w areszcie.

Ghislaine Maxwell oskarżona o gwałt

Kobieta miała poznać parę na grillu zorganizowanym przez jej pracodawcę pod koniec 2006 lub na początku 2007 r. Ofiara, mimo że z zawodu była fryzjerką, od czasu do czasu dorabiała jako pośrednik nieruchomości. W końcu pracę zaproponował jej Epstein, a ona się zgodziła. Do pierwszej napaści seksualnej miało dojść w styczniu 2008 r. Jane Doe przyszła do posiadłości Epsteina, aby ostrzyc mu włosy. Tam natknęła się na nagiego miliardera. Wtedy doszło do gwałtu, którym brali udział Jeffrey i Ghislaine.