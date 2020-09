Gienek Loska nie żyje. Miał 45 lat

W 2004 r. Gienek Loska brał udział w jednym z odcinków "Szansy na sukces”. 6 lat później uczestniczył w przesłuchaniach do 3. edycji programu "Mam Talent!”. Prawdziwy sukces przyszedł jednak dopiero w 2011 r. To właśnie wtedy zwyciężył 1. edycję "X Factor" . Jego płyta "Hazardzista" zdobyła status złotej. Choć z biegiem lat zrobiło się o nim ciszej, fanów wciąż interesowało, co dzieje się z charyzmatycznym wokalistą.