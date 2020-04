Gigi Hadid i Zayn Malik są niesamowicie szczęśliwi. Para spodziewa się dziecka

Gigi Hadid i Zayn Mailk tworzą parę, która cały czas jest w świetle reflektorów. Trudno się dziwić się zainteresowaniu mediów - ona w końcu jest jedną z najbardziej wziętych modelek na świecie, a on przez długi czas współtworzył grupę One Direction. Losy tej pary od samego początku są nieco niepewne. Rozstania i powroty są, można powiedzieć, ich znakiem rozpoznawczym. W lutym tego roku oficjalnie potwierdzili swój związek, lecz zrobili to już trzeci raz. Fani twierdzą, że to co między nimi jest, to rzeczywiście miłość. Oni sami również wyglądają razem na niezwykle szczęśliwych. Wydaje się, że z każdym dniem radości w ich wspólnym życiu będzie coraz więcej.