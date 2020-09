Gigi Hadid wzięła udział w odważnej sesji. Pokazała ciążowy brzuch

Gigi Hadid i Zayn Mailk tworzą parę, która cały czas jest w świetle reflektorów. Trudno się dziwić się zainteresowaniu mediów - ona w końcu jest jedną z najbardziej wziętych modelek na świecie, a on przez długi czas współtworzył grupę One Direction. Losy tej pary od samego początku są nieco niepewne. Rozstania i powroty są, można powiedzieć, ich znakiem rozpoznawczym. W lutym tego roku oficjalnie potwierdzili swój związek, lecz zrobili to już trzeci raz. Fani twierdzą, że to co między nimi jest, to rzeczywiście miłość.