Glivitune Festival - jedno z największych wydarzeń muzycznych branży Hip– Hopowej w Polsce w 2020 r.

W ramach projektu, w ciągu dwóch dni Festivalu, zorganizowana zostanie największa i jedyna jak do tej pory w Polsce strefa Expo, w której uczestnicy Festivalu będą mogli poznać kulturę i sztukę polskiego Hip–Hopu. Już 14 - 15 lutego 2020 r. w Arenie Gliwice.

W przystępny sposób zaprezentuje uczestnikom historię polskiego Hip-Hopu, która ukształtowała znaczną część naszego pokolenia. Wystawa "Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003” na czas Festivalu przeniesie się do Areny Gliwice.

W ramach dodatkowych atrakcji przewidziane są konkursy, pokazy oraz warsztaty z różnych obszarów szeroko pojętej kultury i sztuki Hip-Hopu. Do najciekawszych z nich można zaliczyć zajęcia D-skie, taneczne oraz tworzenie graffiti.

Glivitune Festival to nie tylko muzyka i sztuka. Przewidzianych jest również szereg działań z obszaru CSR. Organizatorzy chcą zaangażować odbiorców Festivalu do działań, które przyczynią się do poprawy świadomości o ochronie naszej planety, ale i bezpośrednio zaangażują się w pomoc najbardziej potrzebującym.