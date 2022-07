Gliwińska ma nowego partnera. Otworzyła się na temat ich relacji

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk zaczęli spotykać się 2 lata po śmierci Anny Przybylskiej. To właśnie w jej ramionach sportowiec znalazł szczęście po śmierci ukochanej żony i jego żony. Ich relacja jednak nie należała do najłatwiejszych. Rozstawali się i wracali do siebie wiele razy na przestrzeni lat.