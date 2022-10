Gliwińska o narzeczonym: "Musi to akceptować"

Martyna Gliwińska pod koniec wakacji zaręczyła się. Poinformowała o tym swoich fanów na Instagramie. Była partnerka Jarosława Bieniuka od dłuższego czasu spotyka się ze swoim obecnym narzeczonym, jednak do tej pory nie ujawniała, kim jest nowy wybranek jej serca. - Nie mamy zamiaru pokazywać się medialnie. Bardzo często pytają mnie moje obserwujące, dlaczego jego nie ma w tym świecie instagramowym. To jest jego decyzja, ja to szanuję. Tak to na razie pozostawiam - powiedziała swego czasu w rozmowie z Jastrząb Post.