Głos z Google Maps mówi do Putina. Wskazał mu, gdzie ma się skierować

Jarosław Juszkiewicz to dziennikarz Radia 357, ale Polacy mogą go przede wszystkim kojarzyć jako głos z Google Maps i polskiego Yanosika. Mężczyzna postanowił wyrazić swoją opinię, co myśli o barbarzyńskich działaniach Władimira Putina. Skierował do niego nietypowy apel w filmiku opublikowanym na YouTubie.