Głośne powroty i premierowe koncerty na Sun Festival w Kołobrzegu!

"Ostatni Ziomal" to jeden z najgłośniejszych i najczęściej komentowanych projektów tego roku, a Żabson to postać, która nie schodzi z nagłówków mediów. Jego występ na pierwszej edycji festiwalu przeszedł do historii, a zgromadzeni pod sceną fani poczuli, czym jest prawdziwe wzruszenie. Żabson jest gotowy, by wrócić na główną scenę największego festiwalu w Polsce i ponownie zadbać o emocje, które zapamiętamy na długo.