Głusi na Eurowizji 2022? Zespół Unmute chce reprezentować Polskę

Eurowizja 2022 odbędzie się w Turynie, a to za sprawą wygranej włoskiego zespołu Maneskin w maju tego roku. 66. edycja europejskiego plebiscytu odbędzie się za niespełna pół roku. Wiele krajów już ogłosiło swoich reprezentantów, jednak to, kto pojedzie na muzyczną imprezę w barwach Polski wciąż pozostaje niewiadomą. Wiadomo za to, że o udział w muzycznej imprezie walczy zespół o wymownej nazwie Unmute.