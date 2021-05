Golcowie dziękują pielęgniarkom. "Niech wasza praca zostanie doceniona!"

Do podziękowań dołączyli się bracia Golec. Poczuli się do tego zobowiązani, skoro 12 maja wypadał Dzień Pielęgniarki. "Kochane pielęgniarki, w dniu waszego święta życzymy siły, cierpliwości i wytrwałości. Niech wasza praca zostanie doceniona! Dziękujemy wam za to, że zwłaszcza dzisiaj ryzykujecie swoje życie, ratując i opiekując się chorymi" - czytamy w treści posta Golec uOrkiestra na Facebooku.