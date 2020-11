Góralska posiadłość rodem z bajki. Jak mieszkają Golcowie?

Zespół Golec uOrkiestra musiał zrezygnować ze swoich koncertów do końca roku. Powodem widmo "narodowej kwarantanny" zapowiadanej przez rząd. Jej wprowadzenia na razie udało się uniknąć. Golcowie mają za to więcej czasu dla siebie i chętnie spędzają go na terenie swojej posiadłości. Mają się czym pochwalić. Zdjęcia z miejsca zamieszkania często wrzucają do mediów społecznościowych.