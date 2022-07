Góralska posiadłość rodem z bajki. Jak mieszkają Golcowie?

Zespół Golec uOrkiestra to jedna z tych grup, których grafik pęka w szwach. Trasy, koncerty, gale, festiwale... ich rok jest zaplanowany daleko do przodu. Koncertują nie tylko w Polsce, ale także często odwiedzają Polonię na najdalszych krańcach świata. Po tak intensywnym czasie na pewno potrzebują relaksu i wyciszenia. Na pewno znajdują go na terenie swojej posiadłości. A mają się czym pochwalić!