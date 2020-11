Gordon-Levitt zachwycony Polską! Umieścił piękne wideo

Dzięki niej powstało wideo "Letter to Poland" ("List do Polski") z obrazami a naszego kraju.

Dalej narracja przechodzi w pochwałę różnorodnego krajobrazu Polski i oczywiście naszego słynnego pysznego jedzenia. Pokazane jest kilka miast, w tym Warszawa, Kraków i piękny Gdańsk. Góry, morze, jeziora... Są fragmenty Marszu Równości i tęczowe flagi, oraz obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest to mała "wideolaurka" dla Polski.

Joseph Gordon Levitt to hollywoodzki aktor znany m.in. z "Incepcji", "The Walk. Sięgając chmur" czy "Don Jon".Możemy go oglądać w filmie "Project Power" na Netfliksie.