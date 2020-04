Gordon Ramsay spędza czas w swojej luksusowej posiadłości w Kornwalii. Miejscowi są oburzeni zachowaniem milionera

Lokalni mieszkańcy Kornwalii, pięknych terenów na południowo-zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii , są oburzeni tym, że po wybuchu pandemii Gordon Ramsay wraz z całą rodziną wyruszył z Londynu do swojej posiadłości nad morzem. Jego dom wyceniany na ponad 4 miliony funtów na pewno jest fantastycznym miejscem, by izolować się od reszty świata.

Problem w tym, że brytyjskie władze apelują o to, by się nie przemieszczać i zostać w swoich domach, nie wyjeżdżać do domów letnich. Miejscowe władze z lokalizacji, gdzie bogatsi Brytyjczycy mają swoje drugie domy, apelują do policji, by założyła całodobowe blokady na drogach, ponieważ każdej nocy na prowincję zjeżdżają się mieszkańcy dużych miast.