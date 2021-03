Górniak czeka na UFO. Skiba krótko to podsumował

Edyta Górniak stwierdziła ostatnio w mediach społecznościowych, że zawsze czuła, że "w naszej przestrzeni galaktycznej są również cywilizacje wyższe, bardziej rozwinięte od nas, i takie, które chcą nas wspierać i bardzo kochają ludzi i są gotowi pomóc. I też inne, które może nie do końca kochają ludzi". Artystka nie przestaje zaskakiwać, a co na to inne gwiazdy? "Przeczucia" Górniak skomentował w programie "Newsroom" Krzysztof Skiba. - Myślę, że część z nas podejrzewała, że Edyta jest kosmitką - skwitował. Posłuchajcie fragmentu programu.

