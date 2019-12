"Gra o tron": Emilia Clarke o nieprzyjemnym incydencie. Zmieniła podejście do fanów

Emilia Clarke zdobyła ogromną popularność za sprawą serialu "Gra o tron". Uroki sławy mają jednak swoją cenę.

Dla większości gwiazd coraz częstsza interakcja z fanami w miejscach publicznych to już chleb powszedni. Emilia Clarke nie jest wyjątkiem pod tym względem. W trakcie ostatniego odcinka podcastu "Table Manners" Jessiego Ware’a gwiazda wyznała jednak, że jej podejście do fanów trochę się zmieniło. Wszystko to za sprawą pewnego incydentu na lotnisku.