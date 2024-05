Grał Andrzeja Talara w serialu "Dom". Tak przez lata zmienił się Tomasz Borkowy

Serial "Dom" to niewątpliwie jedna z najbardziej kultowych polskich produkcji telewizyjnych. Emitowana na antenie TVP seria opowiadała o życiu mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej w latach 1945-1980 - ukazując ich losy od czasu powrotu do zniszczonej w wyniku wojny Warszawy aż do końca lat 70. "Dom" gościł na ekranach Polaków od 1980 do 2000 roku, co czyni go jednym z najdłużej realizowanych rodzimych seriali. Na przestrzeni lat w produkcji wystąpiło wielu znanych polskich aktorów, w tym Wacław Kowalski, Jan Englert oraz Zbigniew Buczkowski. Wielu wciąż najbardziej kojarzy jednak produkcję z Tomaszem Borkowym.