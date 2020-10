Zmienił się nie do poznania. Fani zniesmaczeni nowym zdjęciem

Rola w polsatowskim serialu przyniosła mu ogromną sławę, choć nie był to jego debiut przed kamerami. Wcześniej Sergiusz Żymełka grał w przedstawieniach Teatru Telewizji dla dzieci. W " Rodzinie zastępczej " przez 10 lat wcielał się w Filipa, ale później pojawiły się też inne role. Żymełka zagrał m.in. w "Tam, gdzie żyją Eskimosi" czy "Na dobre i na złe". Ma również doświadczenie w dubbingu – podkładał głos m.in. w "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" czy "Dragon Ball Super".

Dlaczego Blanka i Baron się rozstali?

Sergiusz Żymełka ma też profil na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 3,6 tys. internautów. Co ważne, nie publikuje zdjęć zbyt często, więc każdy nowy post to spora niespodzianka.