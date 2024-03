Grała Nel w pierwszej ekranizacji "W pustyni i w puszczy". Monika Rosca porzuciła aktorstwo. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Monika Rosca nie zdecydowała się związać swoich losów z aktorstwem. Filmowa Nel postanowiła poświęcić się największej pasji - muzyce. Jak zdradziła w rozmowie z "Tele Tygodniem" z 2014 roku, uczęszczała do szkoły muzycznej jeszcze przed rozpoczęciem filmowej przygody, co wymagało dużo pracy i zaangażowania. Jak przyznała, z pewnością "nie dałaby rady pogodzić aktorstwa z nauką gry na fortepianie na naprawdę wysokim poziomie". Po zakończeniu zdjęć do "W pustyni i w puszczy" Rosca powróciła więc do szlifowania muzycznych umiejętności - gry na fortepianie i flecie.