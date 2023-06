Grażyna Szapołowska miała zagrożoną ciążę. Skomentowała śmierć Doroty z Nowego Targu

- Nie mam słów. Ja rodziłam swoją córkę i też miałam zagrożoną ciążę. Nie było takich dyskusji - czy ratować kobietę, czy działać, po prostu tego nie było. Zdarzają się takie wypadki na całym świecie nieszczęśliwe, tragiczne, bardzo smutne, ale wydaje mi się, że mamy mężczyzn w Polsce, mężczyzn-lekarzy, którzy powinni podejmować te decyzje wcześniej, zgodnie z ich etyką ratowania życia kobiety, przede wszystkim. I to, co się stało, to nie o to chodzi, bo zdarzają się takie rzeczy, ale brak reakcji w odpowiednim momencie jest rzeczą dla mnie przerażającą - powiedziała gwiazda w rozmowie z Plotkiem.