Grażyna Szapołowska wspomina Bronisława Cieślaka "Nie zdążyliśmy pójść na spacer"

- Teraz sama muszę się zastanowić, bo ja czuję się jak nastolatka. Ale gdy czasem ktoś mnie pyta, ile mam lat, to myślę "Boże, to już tak maleńko zostało". Uświadamia mi pani, że ja powinnam teraz zadzwonić do wszystkich ludzi, którzy jeszcze żyją, z którymi miałam kontakt. Bo w tym biegu przez całe życie po skończonej pracy wskakujemy w kolejną i zapominamy o sobie. Chyba ta przerwa lockdownowa jest po to, by odświeżyć sobie te wszystkie znajomości z pracy. Ktoś mnie zapytał, co chciałabym powiedzieć Kieślowskiemu i odpowiedziałabym: "żeby dał mi swój nowy numer".