Grażyna Wolszczak pozuje na plaży w bikini. "Żaba błotna"

W grudniu aktorka skończyła 64 lata. I nie przecierajcie oczu ze zdziwienia - to prawda. Jak sama przyznaje, od dawna o siebie dba. "Dbam o to, co jem i ile. Ruszam się, żeby mieć kondycję i być w formie. Chodzę na różne zajęcia fizyczne, bo trochę trzeba się napracować. Samo nic nie przyjdzie - mówiła niegdyś w "Fakcie". Poza tym jest współautorką książki: "Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą".