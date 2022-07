Great September - kolejne wielkie nazwiska, kolejne obiecujące debiuty. Bilety na 3 dniowy festiwal w cenie 129 zł

Alfah Femmes mówią o sobie, że są starofalowo postcringe’owm zespołem z Trójmiasta. W ich muzyce słychać cold wave czy post-punk. Debiutancki album wydali niemal w samym sercu pandemii, w październiku 2020 roku, więc zapewne spieszno im do grania przed publicznością. Drobne Niepokoje – zespół tworzą Wojciech Brożek, Magdalena Turłaj oraz Mewa Chabiera - nazwiska dobrze znane fanom i fankom polskiej alternatywy. Tym razem postanowili zebrać siły i stworzyć razem coś wyjątkowego. Ich singiel "Tupy" to na razie przedsmak tego, czego możemy spodziewać się po debiutanckim albumie tej supergrupy. Thekayetan - 22-letni kompozytor i autor tekstów, znany osobom śledzącym projekt My Name Is New wytwórni Kayax, razem z którym wydał debiutancki album, "Dla nas dom" (2021). Promowały go między innymi utwory "Skóra" oraz "Pole widzenia". Wśród poruszanych w jego tekstach tematów szczególne miejsce zajmuje sytuacja osób LGBTQIA+ w Polsce. Karolina Błońska - swoją muzyczną przygodę zaczęła kompozycją "Zatory". Ta wizytówka doskonale pokazuje, że to wrażliwa artystka z intrygująca barwą głosu, której potencjał może szybko eksplodować.