Greta Thunberg była w Gdańsku. Nastoletnia aktywistka była z ekipą filmową

Greta Thunberg przyjechała do Polski z niezapowiedzianą nigdzie wizytą. Nastoletnia aktywistka ze Szwecji pojawiła się z ekipą filmową m.in. w jednej z miejscowych restauracji.

Zespół filmowy i nastolatka zawitali do wegańskiej restauracji Avocado SPOT. Zarezerwowali wcześniej stolik, ale nic nie wskazywało na to, że to może być Greta Thunberg. Wpadli na kawę i ciastko. Wizytą restauracja pochwaliła się na Facebooku.

"Niech to będzie jeszcze jedna okazja do zwrócenia uwagi na to, że to, co jemy, ma ogromny wpływ na zmiany klimatu" - czytamy na stronie Avocado SPOT.