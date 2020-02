Grimes i Elon Musk spodziewają się dziecka. Artystka mówi wprost o trudnościach

To, co dzieje się z nią w ciąży, zaskoczyło ją. Grimes do tej pory nie dzieliła się z nikim opowieściami o tym, jak radzi sobie z ciążą. Dlatego ostatni wpis, w którym mówi o komplikacjach, był sporym zaskoczeniem.

Grimes o ciąży (Instagram.com)

Grimes i Elon Musk spotykają się od 2018 r. Ona - artystka, piosenkarka z potężną bazą fanów. On - multimilioner (jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie), który planuje wysłać człowieka na Marsa. Łączy ich zdecydowanie nieszablonowe podejście do życia. Ani Grimes, ani Musk nie opowiadali w mediach o swoim związku. Pod koniec 2019 r. zaczęło się jednak mówić, że artystka spodziewa się dziecka.

Plotki potwierdziły się na początku stycznia 2020 r. Grimes opublikowała zdjęcia z sesji zdjęciowej. Ciążowego brzucha nie ukrywała - wręcz przeciwnie, eksponowała go jak się tylko dało.

Zdjęcia były ogromną niespodzianką dla fanów. Cóż, okazuje się, że niektórzy byli przekonani, że to sztuczny brzuch, a Grimes po prostu miała kolejną artystyczną wizję siebie podczas sesji. W końcu promuje nowy album.

Być może dlatego gwiazda zdecydowała się opublikować znacznie dłuższy wpis, w którym opowiedziała o ciąży.

Sztuczny czy prawdziwy? Wow, już zaczynam się źle z tym czuć. Jak wy sobie radzicie z pracą i ciążą? Wybaczcie, że nie promowałam odpowiednio dobrze albumu i nie byłam aktywna w mediach społecznościowych. Ta cała sprawa jest dla mnie naprawdę ciężka - przyznała Grimes.

Wyznała też, że w pierwszym trymestrze były komplikacje, w drugim było nieco lepiej, a ostatnio boli ją wszystko.

- Czuję, że jestem tragicznie nieprzygotowana do ciąży. Naprawdę nie rozumiałam, w co się pakuję - napisała.

Poprosiła też o rady od obserwujących ją kobiet. Mało która gwiazda z taką szczerością przyznałaby, że w ogóle nie czytała nic na temat ciąży, nie googlowała i nie układała w głowie listy najpotrzebniejszych rzeczy.