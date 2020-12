Grodzki zaszczepił się w koszulce WOŚP-u. Owsiak komentuje

29 grudnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz były marszałek Izby Stanisław Karczewski zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Chwilę wcześniej zaszczepili się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. We wtorek wieczór zaszczepieni zostali także byli ministrowie zdrowia: Marek Balicki oraz Konstanty Radziwiłł.

Tomasz Grodzki na tę okazję włożył na siebie koszulkę z dużym logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten fakt zauważył Jurek Owsiak, który skomentował sytuację na Facebooku: "Dziękuję Panie Marszałku - tego to na pewno nie da się wymazać".

Tymi słowami Owsiak nawiązał do niedawnej sytuacji w TVP. W materiale jednego z niedawnych wydań serwisu "Wiadomości" jedna z rozmówczyń miała przyklejone serduszko WOŚP, które zostało zamazane przy montażu. Sytuacja oburzyła internautów i zmusiła TVP do wyjaśnień. Telewizja tłumaczyła się, że był to błąd.